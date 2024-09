AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 15,45 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,6 Prozent im Minus bei 15,45 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,42 EUR nach. Bei 16,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 633.210 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 158,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 11,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,389 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,23 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.07.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 131,78 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX