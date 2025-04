Trump-Zölle weiter im Fokus: DAX startet erholt -- Asiens Börsen freundlich -- Ökonom: Zollkonflikt könnte Deutschland in Rezession treiben -- Goldpreis mit neuem Rekord -- Newsmax im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigt zum Handelsstart leichte Erholungstendenzen. Der DAX steigt mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 22.343,41 Punkten in den Handel ein.

Der TecDAX gewinnt daneben im frühen Verlauf 1,0 Prozent auf 3.622,87 Zähler. Nach der Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien eröffnet auch der heimische Aktienmarkt am Dienstag fester. Am Montag war er erstmals seit Mitte Februar kurz unter die 22.000-Punkte-Marke gefallen, konnte sich dort jedoch stabilisieren. Geht es nach dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos, bringt eine Stabilisierung aber noch keine Entwarnung. Der DAX habe seine jüngsten Schwächesignale bestätigt und so mahnten Indikatoren auch am Dienstag zur Vorsicht. Nach dem Bruch des Kurzfristtrends stehe mittlerweile auch der mittelfristige Aufwärtstrend auf dem Prüfstand. Als wichtigste Marke sieht er eine Unterstützung bei 21.972 Zählern, die am Vortag gerade so gehalten wurde.





Die Börsen in Europa starten am Dienstag etwas fester. Der EURO STOXX 50 legt im frühen Handelsverlauf 0,7 Prozent auf 5.284,34 Indexpunkte zu. Damit folgen die Börsen in Europa dem Kurs der Wall Street und können sich etwas von den jüngsten Verlusten erholen. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt die bevorstehende Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump , die für Mittwoch erwartet wird. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte an, dass die Maßnahmen die sogenannten "Dirty 15" treffen sollen - also jene 15 Prozent der Länder, die den Großteil des Handelsvolumens mit den USA ausmachen. Laut Tapas Strickland, Chef-Volkswirt der NAB, könnten die Zölle jedoch noch weiter gefasst sein. "Die Märkte sind wackelig", sagte Strickland im Vorfeld der Ankündigung.





Die Stimmung an den US-Börsen verbesserte sich am Montag im späten Verlauf, am Ende reichte es für teilweise Gewinne. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 42.001,76 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seine Verluste fast vollständig ab und ging mit einem leichten Minus von 0,14 Prozent bei 17.299,29 Punkten in den Feierabend. "Die Zollangst ist zurück", schrieb Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Noch sei unklar, wie weit Donald Trump im Handelskrieg tatsächlich gehen wird. An den Märkten herrsche deshalb eine große Nervosität. "Die Unsicherheit ist deutlich zu spüren - Anleger warten ab und vermeiden größere Risiken".