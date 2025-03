US-Zollpolitik

ie Ölpreise haben am Montag ihre Gewinne im Verlauf deutlich ausgebaut.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 74,74US-Dollar. Das waren 1,98 Dollar mehr als am Freitag. Der Ölpreise für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,21 Dollar auf 71,84 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zuvor war bekannt geworden, dass die Marine der iranischen Revolutionsgarden im Persischen Golf nach Darstellung aus Teheran zwei Öltanker festgesetzt hat. Unter welcher Flagge die beiden Öltanker fuhren, blieb zunächst unklar.

In den vergangenen Monaten hatten führende Marine-Kommandeure des Irans im Zuge militärischer Spannungen damit gedroht, die wichtige Seeroute im Persischen Golf jederzeit blockieren zu können. Teheran begründete die Festsetzung der Tanker mit Treibstoffschmuggel.

Die USA werfen der iranischen Marine vor, den zivilen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus und im Golf von Oman zu behindern. In der Vergangenheit kam es wiederholt zu Zwischenfällen mit Öltankern. Besonders die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen Iran und Oman, gilt als eine der bedeutendsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport.

In den vergangenen Tagen haben sich die Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten erneut verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte Teheran mit Bombardierungen, sollte die Regierung nicht auf einen neuen Atomdeal eingehen. Er hatte zuvor einen Brief an die iranische Führung geschickt, um die Atomgespräche wieder in Gang zu bringen. Teheran lehnt direkte Verhandlungen weiterhin ab, zeigt sich jedoch inzwischen offen für Gespräche über Vermittler.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)