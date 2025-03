Artillerie

Der deutsche Rüstungskonzern HENSOLDT baut seine Zusammenarbeit mit den tschechischen Streitkräften durch eine umfangreiche Vertragserweiterung weiter aus.

• HENSOLDT erweitert Zusammenarbeit mit tschechischer Armee

• Bestehender Vertrag um TARANIS ADLER-System wird erweitert

• HENSOLDT auch für Ausbildung von Soldaten verantwortlich

Wie HENSOLDT am Montag per Pressemitteilung bekannt gab, verstärkt der deutsche Rüstungskonzern seine Kooperation mit den tschechischen Streitkräften im Bereich Artillerie. Dabei wird der bestehende Vertrag rund um das TARANIS ADLER-System erweitert - ein C4- und Feuerunterstützungssystem, das laut Unternehmensangaben Gefechtsfeldressourcen in Echtzeit vernetzt.

Bereits seit 2022 arbeitet HENSOLDT laut Unternehmensangaben mit den tschechischen Streitkräften zusammen und liefert das "Automated Fire Control System and Support" (AFCS) für verschiedene Artillerieeinheiten. Der Vertrag, der ursprünglich die Bereitstellung einer angepassten Version des Systems sowie einer Standardvariante für die Militäruniversität in Brünn vorsah, wird nun weiter ausgebaut.

Neue Funktionen und Ausbildung für die tschechischen Streitkräfte

Im Rahmen der Vertragserweiterung rüstet HENSOLDT zusätzliche Gefechtsfahrzeuge und Radarsysteme der tschechischen Armee mit dem TARANIS ADLER AFCS aus. Zudem sollen alle verfügbaren Sensoren und das nationalen Kommando- und Kontrollsystem BVIS vollständig integriert werden, wodurch sich die Effizienz und Vernetzung der tschechischen Artillerie verbessern dürfte.

Neben der technischen Aufrüstung enthält die Vertragsverlängerung auch die Integration eines neuen Kartenservices. Dieser soll es laut Pressemitteilung ermöglichen, Karten aus einer zentralen Kartendatenbank sowohl im TARANIS ADLER-System als auch im nationalen C2-System zu nutzen. Ein weiterer Bestandteil der Zusammenarbeit ist außerdem die Schulung der ersten Artilleriesoldaten durch HENSOLDT.

"Dieser zusätzliche Vertrag wird die hervorragende Zusammenarbeit zwischen HENSOLDT und den tschechischen Streitkräften in den Bereichen Führungs-, Koordinations- und Kommunikationssysteme, Systemintegration und Ausbildung nachhaltig stärken", heißt es in der Pressemitteilung von HENSOLDT. Zum finanziellen Umfang der Vertragserweiterung wurden indes keine Angaben gemacht.

So reagiert die HENSOLDT-Aktie

Am Montag kann die Nachricht an der Börse keine positiven Akzente setzen. Die HENSOLDT-Aktie verliert im XETRA-Handel in einem generell trüben Marktumfeld zeitweise 3,16 Prozent auf 61,20 Euro.

