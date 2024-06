AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 18,52 EUR ab.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 18,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,27 EUR. Bei 18,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.287 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 115,39 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2024 bei 18,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,403 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 30,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.04.2024. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,31 Mio. EUR im Vergleich zu 77,23 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

