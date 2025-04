ROUNDUP: Berlusconi-Holding MFE bietet 5,74 Euro je ProSiebenSat.1-Aktie

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Heute im Fokus

Siemens: Übernahme von Dotmatics. Roche setzt in der Krebsdiagnostik auf Next Generation Sequencing. Henkel: Verkauf von Handelsmarken in Nordamerika früher als erwartet. ProSiebenSat.1-Aktie: MFE legt Angebot vor. Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni. GRENKE verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz. Sanofis Rilzabrutinib mit FDA-Einstufung für seltene Krankheiten. Jungheinrich gründet Risikokapital-Tochter.