Aktien Europa Schluss: Hohe Gewinne im Luxussektor treiben an

LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zinsoptimismus und hohe Kursgewinne bei Luxuswerten haben Europas Aktienmärkte am Mittwoch vorangetrieben. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,95 Prozent auf 5.605,03 Punkte. Tagessieger im Leitindex der Euroregion waren die Papiere des französischen Luxusgüter-Herstellers und Börsenschwergewichts LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton), die nach Quartalszahlen gut 12 Prozent gewannen.

Wer­bung Wer­bung

Neben den Zahlen von LVMH stützte auch Zinsoptimismus in den Vereinigten Staaten. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum sich weiter eintrübenden Arbeitsmarkt nährten die Hoffnung am Markt auf weitere Leitzinssenkungen.

Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI 0,76 Prozent auf 12.529,58 Punkte. Der britische FTSE 100 sank hingegen um 0,30 Prozent auf 9.424,75 Punkte./ajx/he