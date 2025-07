Aktien New York Schluss: Dow beendet Woche mit moderatem Gewinn

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer erfreulichen Börsenwoche sind die US-Aktienmärkte am Freitag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Skeptische Töne vom Halbleiterkonzern Intel trübten das Bild im Technologiesektor kaum. In puncto Berichtssaison tat sich am letzten Handelstag der Woche nicht viel. Die Hoffnung auf eine versöhnliche Zolleinigung zwischen den USA und der Europäischen Union stützte den Markt.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 44.901,92 Punkten. Daraus resultierte für den Wall-Street-Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent. Der marktbreite S&P 500 erklomm am Freitag ein Rekordhoch und gewann letztlich 0,40 Prozent auf 6.388,64 Punkte. Auch der NASDAQ 100 erreichte eine Bestmarke und legte am Ende um 0,23 Prozent auf 23.272,25 Zähler zu./edh/he