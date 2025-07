Aktien New York Schluss: Zinsaussichten ernüchtern Investoren etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine womöglich schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA ist den Anlegern am Mittwoch etwas auf den Magen geschlagen. Allerdings hielten sich die Verluste am Ende in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,38 Prozent und schloss mit 44.461,28 Punkten.

Die US-Notenbank Fed ließ wie von den meisten Marktexperten erwartet die Leitzinsen unverändert. Aber auch mit Blick nach vorn seien keine raschen Zinssenkungen zu erwarten, schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Bleiben die kommenden Arbeitsmarktberichte solide und kommen die Inflationsraten nicht zurück, wird es zu keiner Zinssenkung im September kommen". Darauf aber hatten einige Anleger gesetzt - nicht zuletzt, weil US-Präsident Trump auf eine deutliche Lockerung der Geldpolitik drängt.

Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) gab um 0,12 Prozent auf 6.362,90 Punkte nach. Der von Technologie-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 ging mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 23.345,41 Zähler aus dem Handel./bek/he