SAP-Aktie gibt Gewinne ab: SAP zieht Tempo im Cloudgeschäft an - Ergebnis aber unter Druck

Die Gewinne aus dem Tagesgeschäft müssen wegen hoher Investitionen aber erst einmal weiter zurückstehen. Das DAX -Schwergewicht geht aktuell für 2022 davon aus, dass das operative Ergebnis im besten Fall nur stabil bleibt, am unteren Ende der Prognosespanne aber gar um 5 Prozent sinken könnte. Allerdings nimmt sich SAP -Chef Christian Klein beim geplanten Wachstum der zum Zukunftsgeschäft erklärten Cloudsoftware auch überraschend viel vor. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres gelang den Walldorfern hier ein Endspurt.

"Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für die SAP, um sich neu aufzustellen, stabile Lieferketten aufzubauen und sich auf dem Weg in die Cloud zu nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln", sagte SAP-Chef Klein zu den Resultaten vom späten Donnerstagabend. Der Manager will das Cloudgeschäft in den kommenden Jahren deutlich ankurbeln, um im Markt für Unternehmenssoftware von der Konkurrenz nicht abgehängt zu werden. Cloudsoftware im Abo zur Nutzung über das Netz gilt als Zukunft der Branche und ist in weiten Teilen heute schon Standard.

Klein peilt im neuen Jahr bei der Cloudsoftware ein währungsbereiniges Umsatzplus von 23 bis 26 Prozent ein - ein deutlich schnelleres Wachstum als im vergangenen Jahr, als der Clouderlös um rund ein Sechstel auf 9,42 Milliarden Euro zulegte. SAP muss das Tempo hier auch anziehen, um wie von Klein avisiert 2025 mehr als 22 Milliarden Euro Umsatz mit den Programmen aus der Cloud zu erlösen. Viele Investoren sind skeptisch, ob das bis dahin gelingen kann. Insgesamt erwartet das Management, dass der gesamte Produktumsatz 2022 um 4 bis 6 Prozent wächst - das heißt im Umkehrschluss auch, dass der lukrative Lizenzverkauf von Software weiter zurückgehen dürfte.

Beim kalkulierten operativen Ergebnis geht es unter anderem deswegen auch spürbar gemächlicher zu. Analysten hatten mehr auf dem Zettel als die nun veranschlagten 7,8 bis 8,25 Milliarden Euro beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern zu konstanten Wechselkursen, wie auch JPMorgan-Expertin Stacy Pollard in einer Einschätzung schrieb.

Vergangenes Jahr schon war das operative Ergebnis um ein Prozent auf 8,23 Milliarden Euro geschrumpft, weil Wechselkurseffekte bremsten und der Konzern hohe Kosten für den stärkeren Schwenk in die Cloud in Kauf nimmt. Klein hatte bei den Ergebnissen für die Jahre 2021 und 2022 ohnehin magere Kost in Aussicht gestellt.

Weil die Konkurrenz der US-Techkonzerne Oracle und Salesforce SAP im Nacken sitzt und Marktanteile verloren gehen könnten, hatte Klein Anfang vergangenes Jahr mit "Rise" ein neues Produktbündel aus der Taufe gehoben, um die Kunden mit einfacheren Mitteln zu einem schnelleren Umstieg in die Cloud zu bewegen. Nun sprach er von einem "gewaltigen Erfolg" des Angebots.

Die Beschleunigung der Cloudgeschäfte erfordert Investitionen in Technik, Produkte und Werbung. Zudem sind die Cloudprodukte zunächst nicht so profitabel wie teure Softwarepakete im einmaligen Lizenzverkauf, sollen sich aber über die Laufzeit nach und nach rentieren - denn die Cloudsoftware wird entweder im Abo bezahlt oder über Nutzungsgebühren.

Der Gesamtumsatz von SAP stieg 2021 im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich kletterte auch der Nettogewinn 2021 um 2 Prozent auf 5,38 Milliarden Euro. Zwar musste SAP viel mehr Geld für die aktienbasierte Mitarbeitervergütung ausgeben: Rund 2,8 Milliarden Euro standen dafür diesmal zu Buche gegenüber knapp 1,1 Milliarden im Vorjahr - das lag vorwiegend am Börsengang der US-Marktforschungstochter Qualtrics und am gestiegenen Aktienkurs. Im Gegenzug profitierte SAP aber über die Risikokapitalbeteiligungsgesellschaft Sapphire Ventures von der guten Wertentwicklung ihrer Investitionen in Start-Ups.

SAP will nun in diesem Jahr Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen. Die angekauften Papiere sollen für künftige Zuteilungen aus einem anteilsbasierten Vergütungsprogramm verwendet werden, wie es hieß. "Indem wir unsere anteilsbasierten Vergütungen für neue Zuteilungen ab 2022 vorwiegend durch Aktien statt Barzahlungen ausgleichen, möchten wir die Aktienkultur in unserer Belegschaft weiter stärken und sicherstellen, dass die Interessen unserer Mitarbeitenden eng an den Interessen unserer Aktionäre ausgerichtet sind", sagte Finanzchef Luka Mucic.

SAP-Aktien nach Zahlen unentschlossen

Überraschend starke Quartalsumsätze in allen Sparten von SAP und die Aussicht auf eine weitere Beschleunigung der Geschäftsdynamik 2022 haben am Freitag den Aktien des Softwareunternehmens zunächst Auftrieb gegeben. Trotz der aufgrund von Zinssorgen gedrückten Stimmung für Technologiewerte im Allgemeinen legten die Papiere des größten europäischen Softwareherstellers im frühen Handel um über 1 Prozent bis auf 123,54 Euro zu. Im Verlauf gaben die Aktien die Gewinne jedoch wieder ab und notieren nun 0,65 Prozent tiefer bei 119,72 Euro.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technoloy sank im Nachgang der tags zuvor sehr schwachen technologielastigen US-Börse NASDAQ als Schlusslicht unter den 19 Branchen Europas.

Die Aktienexperten der Investmentbank Stifel Europe lobten die "durch die Bank besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen" von SAP und auch das Betriebsergebnis. Zudem sei im vierten Quartal 2021 der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft, eine ganz wesentliche Kennzahl für SAP, im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel gestiegen. Das deute auf eine "starke Dynamik des Strategieprogramms "Rise with SAP" hin und lasse eine weitere Beschleunigung im laufenden Jahr erwarten. Den Ausblick auf den Betriebsgewinn 2022 nannten die Aktienexperten konservativ und verwiesen auf Vorabinvestitionen.

Ein Händler sprach indes von "durchwachsenen Geschäftsjahreszahlen". Die Walldorfer hätten zwar die Unternehmensziele für die Cloud- und Software-Erlöse im vierten Quartal übertroffen, doch die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) habe mit dem Umsatzwachstum nicht mithalten können. Zudem sei der erste Ausblick auf das neu angelaufene Jahr eher zurückhaltend. Die Markterwartungen seien bereits am oberen Ende der von SAP angegebenen Zielspannen für die Cloud- und Softwareerlöse sowie das Betriebsergebnis, erklärte er und schließt daher ein Abbröckeln der Kursgewinne im Handelsverlauf nicht aus.

Im MDAX litten die Anteile der Software AG als Schlusslicht vor allem unter einer gestrichenen Kaufempfehlung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Ihr Anlageurteil lautet nun "Neutral". Das Kursziel senkte Analyst Gautam Pillai von 50 auf 39 Euro und verwies darauf, dass die Berechenbarkeit der kurz- bis mittelfristigen Geschäftsentwicklung spürbar abgenommen habe. Zudem dürften weitere Wachstumsinitiativen anstehen, was aber zunächst Geld kosten werde.

Auch Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank äußert sich in einem Ausblick auf die erwarteten Quartalszahlen vorsichtiger zu dem Darmstädter Unternehmen und verwies auf Risiken, etwa mit Blick auf die Beteiligung des Private-Equity-Investors Silver Lake oder wegen des Hackerangriffs im Jahr 2020. Zudem befürchtet er, dass die Unternehmensziele für 2022 enttäuschen könnten und senkte daher das Kursziel von 36 auf 33 Euro.

