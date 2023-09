All for One Group-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Eigengeschäft von Führungskraft

Ein Insider nimmt sich die All for One Group-Aktie vor.

Bei All for One Group kam es am 12.09.2023 zu einem Insidertrade. Die Transaktion wurde am 15.09.2023 offengelegt. Knünz Invest Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 12.09.2023 um All for One Group-Anteile aus. Knünz Invest Beteiligungs GmbH erwarb 13.000 Aktien zu einem Kurs von je 39,25 EUR. An diesem Tag wies die All for One Group-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,80 Prozent auf 38,60 EUR nach oben.

Die All for One Group-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 41,00 EUR. Insgesamt ist All for One Group aktuell 206,75 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 4.982.000 Wertpapiere.

Am 12.09.2023 wurden bereits All for One Group-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. 13.000 Anteile für jeweils 39,25 EUR kaufte in enger Beziehung, Nucleus Beteiligungs GmbH bei All for One Group damals an.

Redaktion finanzen.net