Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 294,40 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 294,40 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 294,40 EUR. Bei 297,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 168.361 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 304,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 19,06 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 15,11 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 13.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 28.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 25,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

