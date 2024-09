Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 281,90 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 281,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 282,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 280,90 EUR. Bisher wurden heute 245.592 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 282,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,07 Prozent. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,40 EUR an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,90 EUR fest.

