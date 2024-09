Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 280,90 EUR.

Mit einem Wert von 280,90 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 281,00 EUR zu. Bei 280,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,90 EUR. Zuletzt wechselten 12.895 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 281,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,19 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,79 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 291,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 08.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 28,52 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

