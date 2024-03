Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Nachmittag Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 251,70 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 251,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 252,50 EUR aus. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 250,95 EUR ab. Bei 252,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 217.148 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 256,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 17,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,57 EUR.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR gegenüber 4,99 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.700,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,75 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

