Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 244,00 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 244,00 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 238,30 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 242,50 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 395.695 Aktien.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,75 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2023 auf bis zu 211,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,70 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,67 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

