Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 247,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 247,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,40 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.637 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 13,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2023 (211,35 EUR). Mit einem Kursverlust von 14,50 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,70 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,67 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Das EPS lag bei 6,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 37,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 31,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,78 EUR je Allianz-Aktie.

