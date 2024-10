Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Montagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 292,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 292,80 EUR nach oben. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 294,50 EUR an. Bei 293,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 174.910 Allianz-Aktien.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 297,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 26,31 Prozent wieder erreichen.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,94 EUR je Allianz-Aktie. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 300,50 EUR.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 28,52 Mrd. EUR, gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,07 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2025 dürfte Allianz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,73 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

September 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen