Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag höher

Die Allianz-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 178,16 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,98 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 177,48 EUR. Bisher wurden heute 492.076 Allianz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 168,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,92 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,54 EUR.

Allianz gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,22 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,16 Prozent auf 37.100,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 18,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

