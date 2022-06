Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 190,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09.06.2022 09:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 191,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 190,80 EUR. Bei 191,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 33.923 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 17,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 178,30 EUR. Mit Abgaben von 7,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 248,15 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.400,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44.000,00 EUR ausgewiesen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. Allianz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Allianz-Aktie leichter: Barclays senkt Kursziel für Allianz

Allianz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Allianz-Aktie schließt etwas stärker: Allianz trennt sich von Mehrheit an russischem Geschäft

