Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Allianz

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 253,50 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 253,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 252,30 EUR. Bei 253,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 23.290 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 290,67 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 42,60 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende