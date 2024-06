Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 260,40 EUR nach oben.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 260,40 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 260,40 EUR an. Bei 259,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.353 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,53 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 202,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,29 Prozent.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,73 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 286,29 EUR aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

