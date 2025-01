Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Montagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 292,80 EUR.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 292,80 EUR nach. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 292,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 295,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.958 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 304,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 3,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 15,11 EUR je Allianz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 320,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 13.11.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,54 EUR gegenüber 5,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 25,01 EUR fest.

