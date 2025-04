Allianz Aktie News: Allianz zieht am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 347,70 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 347,70 EUR. Bei 348,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 348,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.796 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 359,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 3,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,46 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,78 EUR je Allianz-Aktie. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 351,86 EUR.

Allianz gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,90 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 35,03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 28,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

