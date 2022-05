Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Allianz 194,80 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 19.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 196,22 EUR. Bei 194,66 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 198,16 EUR. Zuletzt wechselten 767.376 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 178,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 10,05 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 247,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 12.05.2022. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 44.000,00 EUR gegenüber 41.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 04.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,37 EUR im Jahr 2023 aus.

