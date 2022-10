Allianz Aktie News: Allianz zieht am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel Allianz 180,46 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 179,98 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 180,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 455.564 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 22,59 Prozent Luft nach oben. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,21 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 237,62 EUR.

Am 05.08.2022 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37.100,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.300,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2022 16,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

