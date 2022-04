Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Allianz 214,15 EUR

0,78% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie konnte um 07:32 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 212,50 EUR.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 8,66 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 178,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,85 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 247,33 EUR.

Allianz gewährte am 17.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 38.400,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35.600,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Allianz am 12.05.2022 präsentieren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 24,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Erste Schätzungen: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com