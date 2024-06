Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 261,50 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 261,50 EUR. Bei 261,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 261,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.262 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 6,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 202,35 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 29,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 286,29 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel im Plus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient