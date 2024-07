Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 190,26 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 190,26 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 191,36 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 876.246 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,58 Prozent zulegen. Am 12.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,36 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,343 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 189,25 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie eingenommen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Drei Magnificent Seven-Aktien im Fokus: Diese KI-Aktien könnten bis 2030 mehr wert sein als NVIDIA

Euphorie verflogen? Darum droht Anlegern ein schwieriger Börsen-Sommer

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels freundlich