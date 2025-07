Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 177,70 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 177,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 177,79 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 176,68 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 176,71 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 898.131 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 16,52 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 198,50 USD.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 89,97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,60 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

