Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 192,41 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 192,41 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 193,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 192,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.352.999 Stück.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 26,96 Prozent sinken.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 212,33 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,06 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,90 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

