Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 113,66 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 113,44 EUR ein. Mit einem Wert von 113,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.333 Aktien.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 95,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 19,27 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie schließt leichter: Rechtsstreit zwischen Google und Sonos geht in die nächste Runde

NASDAQ, Dow Jones & Co - Microsoft-Aktie, Netflix-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein