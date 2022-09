Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 102,02 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 101,96 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 102,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.913 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

