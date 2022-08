Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittwochnachmittag an

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 114,72 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,86 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,90 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.174 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,38 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

