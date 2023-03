AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A gibt am Mittwochvormittag deutlich nach

Der AMC Entertainment A-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 12,1 Prozent auf 6,15 EUR. Die AMC Entertainment A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,06 EUR ab. Mit einem Wert von 6,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.950 AMC Entertainment A-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 14,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,71 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,59 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 71,26 Prozent würde die AMC Entertainment A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AMC Entertainment A am 09.11.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AMC Entertainment A ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMC Entertainment A 1.005,30 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 755,60 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte AMC Entertainment A am 08.05.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,083 USD je AMC Entertainment A-Aktie.

