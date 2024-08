AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 143,52 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 143,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 142,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,00 USD. Zuletzt wechselten 1.756.371 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,12 USD am 27.10.2023. Abschläge von 35,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

