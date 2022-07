AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 05.07.2022 16:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 70,72 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 71,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 70,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.916 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2021 auf bis zu 144,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 149,25 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 03.05.2022 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.887,00 USD – ein Plus von 70,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 3.445,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com