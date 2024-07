Aktienentwicklung

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Aufschlag

08.07.24 16:10 Uhr

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 175,24 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 175,24 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 177,58 USD. Bei 174,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 2.311.780 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer. Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD. Mit einem Zuwachs von 29,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 93,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 172,50 USD an. AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,51 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com