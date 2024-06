AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 158,63 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 158,63 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 158,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,44 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.452.246 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 227,29 USD markierte der Titel am 09.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 43,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,12 USD am 27.10.2023. Mit einem Kursverlust von 41,30 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.07.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

