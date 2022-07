AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Montagmittag

GO

Heute im Fokus

Gassorgen belasten: DAX im Minus -- BP kooperiert mit thyssenkrupp Steel bei Stahl-Dekarbonisierung -- Nordex mit Kapitalerhöhung -- Musks Twitter-Übernahme gestoppt -- Airbus, Uniper, VW im Fokus

EU-Behörden raten zu Auffrischimpfung für alle ab 60. Softwareprobleme bei VW wirken sich auf Modellplanung aus. Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage - Absatz von Mercedes-Benz fällt im 2. Quartal. Morgan Stanley setzt Kursziel für Delivery Hero herauf. Mehr als 100.000 Autos in USA müssen wegen Feuergefahren in die Werkstatt. "eBay" aus Firmennamen bei Kleinanzeigen gestrichen.