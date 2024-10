AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 165,09 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 165,09 USD zu. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 165,60 USD zu. Bei 164,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.334.629 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 93,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 43,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024. Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,36 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Cerebras Systems startet IPO: Starke Konkurrenz für NVIDIA und Co. im KI-Bereich