AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 160,89 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 160,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 161,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.123.261 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 227,29 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,12 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 42,12 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 5,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

AMD-Aktie von Abstufung belastet: Morgan Stanley hält Erwartungen an NVIDIA-Konkurrenten für zu hoch

Überprüfung von KI-Entwicklung im Nahen Osten: USA bremsen Chip-Exporte von NVIDIA und AMD