AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 153,84 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 153,84 USD. Bei 154,52 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 153,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1.747.614 Aktien.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 47,74 Prozent Luft nach oben. Bei 93,12 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,50 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,02 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5,84 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,36 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

