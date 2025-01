AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) macht am Nachmittag Boden gut

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 123,17 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 123,17 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,46 USD. Bei 122,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.518.860 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,42 USD am 14.01.2025. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 177,50 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach 0,18 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6,82 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 04.02.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,31 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

