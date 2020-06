Malaysische Aktie reitet auf Corona-Welle - was Kautschuk damit zu tun hat

• Corona-Krise erzwingt Hygienemaßnahmen• Malaysischer Hersteller von Einmalhandschuhen als Nutznießer• Top Glove mit starken Zahlen im Fokus

Zahlreiche Aktien aus dem Gesundheitssektor waren während der Pandemie gefragt. Insbesondere Konzerne aus der Pharmabranche, die an Impfstoffen & Co. arbeiten, fanden Beachtung. Doch Top Glove, ein eher unscheinbares Unternehmen aus Malaysia, ist ein Outperformer - was eigentlich nicht überrascht. Denn die Firma hat sich auf die Produktion eines - besonders im medizinischen Bereich - essentiellen Gutes spezialisiert: Einmalhandschuhe.

Das Unternehmen: Kurzer Überblick zu Top Glove

Bei Top Glove handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen aus Malaysia, mit Sitz in Klang. Kernprodukt sind Handschuhe aus Kautschuk - Top Glove ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller und hält einen Marktanteil von 26 Prozent. Das kommt nicht von ungefähr, schließlich erfüllt der Handschuhhersteller die hohen medizinischen Standards mitunter in Deutschland.

Dabei zählt der von Lee Kom Meow geleitete Konzern eine Belegschaft von 19.000 Angestellten, die an 700 Produktionslinien arbeiten. Im Jahr können bis zu 78,7 Milliarden Handschuhe produziert werden - der Export erfolgt inzwischen in 195 Länder der Welt. Zusätzlich zu Einmalhandschuhen aus Latex, Nitril und Co. gehören auch sterile Operationshandschuhe zur Produktpalette. Auch Haushaltshandschuhe produziert die südostasiatische Firma.

Top Glove präsentiert starke Quartalszahlen

Am 11. Juni präsentierte das malaysische Unternehmen Top Glove seine Bilanz zum am 31. Mai abgelaufenen dritten Quartal. Analysten erwarteten im Voraus bereits einen starken Ergebniszuwachs. Doch diese Schätzungen konnte der Hersteller von Kautschukhandschuhen klar übertreffen. Im Jahresvergleich steigerte Top Glove im Laufe der ersten die Monate seines Geschäftsjahres den Nettogewinn um 366 Prozent auf 347,9 Millionen Malaysische Ringgit - das entspricht etwa 81,39 Millionen US-Dollar. Der Umsatz zog dabei um 42 Prozent an und belief sich auf rund 1,7 Milliarden Ringgit. Davon fielen allein im dritten Quartal 4,1 Millionen Ringgit an Erlösen an, wie dem Finanzbericht zu entnehmen ist.

Wie Top Glove mitteilte, habe es sich um die "bisher herausragendste Leistung" des 29-jährigen Firmenbestehens gehandelt. Der Grund: Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Nachfrage "aus praktisch allen Ländern der Welt" enorm gestiegen. Währenddessen zogen die Produktpreise seit Jahresbeginn im Durchschnitt um rund 30 Prozent an, heißt es bei der Nachrichtenagentur Reuters.

Top Glove-Aktie mit exorbitanter Kursperformance während Corona

Aktien von Top Glove sind an der Malaysischen Börse sowie in Singapur kotiert. Bereits seit Jahresanfang verzeichnete der Aktienkurs eine leichte aber stetige Aufwärtstendenz - seit Mitte Mai geht es quasi unaufhaltsam, bis auf einen zwischenzeitlichen Rücksetzer, nach oben. Im Zuge der Pandemie hat sich der Aktienkurs mehr als verdreifacht. Seit Jahresanfang haben sich die Aktien an der malaysischen Börse um 255 Prozent verteuert, in Singapur beläuft sich das Kursplus auf 256 Prozent.

Analysten weiter optimistisch für Top Glove-Aktie

Nun zeigen sich zahlreiche Analysten optimistisch für die Anteilsscheine von Top Glove. Wie CNBC berichtet, legen sich 18 von 22 Analysten auf ein "Strong Buy" oder "Buy" fest und empfehlen somit die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel für das Papier des Handschuhherstellers beläuft sich auf 20,28 Ringgit. Ende letzter Woche pendelte die Top Glove-Aktie oberhalb von 16 Malaysischen Ringgit.

Fast als bullish lässt sich das Kursziel von Ng Chi Hoong bezeichnen. Der Analyst der malaysischen Investmentbank Affin Hwang sieht die Titel zukünftig bei 22,40 Ringgit. "Um den stärkeren Nachfrageaussichten Rechnung zu tragen", begründet er sein ambitioniertes Kursziel. "Wir glauben, dass die Besorgnis, dass die Nachfrage dramatisch zurückgehen könnte, wenn neue COVID-19-Infektionsfälle zurückgehen, übertrieben hochgespielt ist, da die Nachfrage aus China trotz der erfolgreichen Kontrolle der Ausbreitung des Virus weiter gestiegen ist," führte der Affin Hwang-Analyst in einer Kundenmitteilung aus.

Robuster Ausblick seitens Top Glove

Die positive Einstellung von Hoong ist dabei nicht unbegründet. Schließlich teilte der Konzern mit, dass Top Glove "äußerst robuste Quartale" vor sich habe, die von einem starken Nachfragewachstum und einer hohen Auslastung geprägt würden. Und diese Stärke soll dabei nicht auf dieses Jahr beschränkt sein: "Mit einem Auftragsbestand von einem Jahr in der Pipeline ist Top Glove zuversichtlich, nicht nur für das GJ 2020, sondern auch für das GJ 2021 solide Ergebnisse zu liefern." Wie Reuters den Geschäftsführer Meow zitiert, hätten die Leute Angst vor Engpässen und buchten deshalb Kapazitäten weit im voraus.

Eigentlich dürfte es keine Überraschung sein, dass die Aktie von Top Glove derart gefragt ist. Schließlich fanden Unternehmen in den vergangenen Wochen besonders dann regen Zulauf von Anlegern, wenn sie ansatzweise zum Gesundheitssektor gehörten. Ähnlich, nur mit durchaus mehr Prominenz, verlief es auch für Biotech-Aktien - etwa weil sich Anleger Hoffnung auf einen Impfstoff machten. Beim größten Hersteller von Gummihandschuhen dürfte es allerdings weniger volatil zugehen. Schließlich berichtet das Unternehmen von planbaren Kapazitäten - das dürfte sich über einen längeren Zeitraum nicht ändern, kurzfristige Hoffnungen dürften hier also nicht enttäuscht werden. Bleibt abzuwarten, ob die Top Glove-Aktie an ihre neu gefundene Stärke anknüpft und sich zum nächsten Shootingstar an den Aktienmärkten mausert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anna Stasia / Shutterstock.com