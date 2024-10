Aston Martin Lagonda Global Aktie News: FTSE 250 Aktie Aston Martin Lagonda Global am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Aston Martin Lagonda Global gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 1,19 GBP ab.

Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1,19 GBP abwärts. Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie sank bis auf 1,18 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,21 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 619.274 Aston Martin Lagonda Global-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2023 markierte das Papier bei 2,89 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 141,91 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,15 GBP. Dieser Wert wurde am 30.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 3,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Aston Martin Lagonda Global-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Aston Martin Lagonda Global wird am 30.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Aston Martin Lagonda Global rechnen Experten am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Aston Martin Lagonda Global-Verlust in Höhe von -0,225 GBP je Aktie aus.

