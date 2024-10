Aston Martin Lagonda Global Aktie News: FTSE 250 Aktie Aston Martin Lagonda Global tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Aston Martin Lagonda Global gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Aston Martin Lagonda Global befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,9 Prozent auf 1,17 GBP ab.

Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 1,17 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Aston Martin Lagonda Global-Aktie bei 1,16 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,21 GBP. Bisher wurden heute 3.859.380 Aston Martin Lagonda Global-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,89 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 146,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,15 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte Aston Martin Lagonda Global 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Am 29.10.2025 wird Aston Martin Lagonda Global schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Aston Martin Lagonda Global-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,241 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

