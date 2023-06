Stabilisierung: Zalando-, HelloFresh- und Delivery Hero-Aktien legen zu

Kräftige Kursgewinne lassen am Freitag bei diesen Papieren ein positives Wochenergebnis erwarten. Für die Delivery Hero -Aktie geht es via XETRA zeitweise 4,12 Prozent auf 36,64 Euro nach oben, während die HelloFresh -Aktie 1,67 Prozent auf 18,53 Euro zulegt. Vor allem die DAX -Aktie Zalando ist weiter deutlich auf Erholungskurs und legte im Wochenverlauf bislang fast zehn Prozent zu. Am Freitag geht es via XETRA um 4,23 Prozent auf 26,84 Euro hoch.

Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow wittern einige Investoren bei den deutschen Unternehmen mit Bezug zum Online-Handel Nachholpotenzial. Im bisherigen Jahresverlauf stehen für die drei Unternehmen bislang noch Kursverluste zwischen knapp 10 und knapp 20 Prozent zu Buche, womit sie in ihren Indizes DAX und MDAX weit hinten zu finden sind. Nach dem Ende der durch die Pandemie geprägten Sonderkonjunktur im Online-Handel machte den Unternehmen in den vergangenen Monaten auch die verschlechterte Verbraucherstimmung zu schaffen.

Bei Zalando gab zuletzt allerdings eine Analystenstudie den Anlegern Hoffnung auf Besserung. Laut Stifel-Analyst Benjamin Kohnke sollten Anleger bei dem Online-Händler über den derzeit marktseitigen Gegenwind hinwegsehen. Zwar werde das zweite Quartal wohl ein weiteres gedämpftes sein, zum neuen Jahr hin sollte das E-Commerce-Volumen wieder anziehen, gibt sich Kohnke optimistisch. Insofern sah er am Dienstag angesichts der vorangegangenen Kursverluste der Aktie eine Einstiegsgelegenheit.

