Aufträge erhalten

Der Windturbinenhersteller Nordex hat zwei Aufträge über insgesamt 57 Megawatt (MW) aus Frankreich erhalten.

In Centre-Val-de-Loire sollen vier Anlagen des Typs N149/5.X in einem 22,8-MW-Windpark errichtet werden. Zudem liefert das Unternehmen laut Mitteilung für einen 34,4-MW-Windpark in Hauts de France sechs Turbinen des Typs N163/5.

Nordex-Aktie gibt Gas

Mit einem Plus von drei Prozent auf 13,62 Euro im XETRA-Handel haben am Mittwoch die Aktien von Nordex ihre im Zuge der jüngsten Marktverwerfung erlittenen Verluste fast komplett aufgeholt. Dabei half ihnen eine Kaufempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux. Aus Frankreich bekam der Windturbinenhersteller außerdem zwei Aufträge.

Kepler-Cheuvreux-Analyst William Mackie hob das Kursziel für die Aktien von 15 auf 17 Euro an und stufte sie in der Folge von "Halten" auf "Kaufen" hoch.

