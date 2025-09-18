DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,05 -1,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.870 +0,5%Euro1,1854 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.675 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Nordex erhält Großauftrag
Top News
Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an
Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im Juli

17.09.25 08:10 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Juli auf saison- und kalenderbereinigter Basis leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gingen die Auftragsbestände gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurück und lagen um 4,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Wer­bung

Die leicht negative Entwicklung des Auftragsbestands war fast ausschließlich auf den Rückgang in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt minus 1,9 Prozent zum Vormonat) zurückzuführen. Positiv auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen der Anstieg im Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (plus 1,6 Prozent) aus.

Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen um 0,7 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich hingegen um 0,2 Prozent.

Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb der Auftragsbestand unverändert. Bei den Herstellern von Investitionsgütern sank er um 0,4 Prozent und im Bereich der Konsumgüter stieg er um 1,5 Prozent.

Wer­bung

Die Reichweite des Auftragsbestands sank auf 7,8 (Juni: 7,9) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 02:11 ET (06:11 GMT)